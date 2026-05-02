В Пловдив започна фестивалът EX MACHINA, който среща античната традиция със съвременния театър. Пет постановки от България, Италия и Гърция ще бъдат представени днес на сцената на Античния театър в Пловдив. Какви са акцентите разказва репортерът Десислава Жаблянова. В момента започва първото представление от програмата на фестивала. Фестивалът минава под мотото "Античността е модерна" и именнотова ще видят зрителите на сцената на Античния театър. В продължение на два дни всеки може да дойде и да се потопи в атмосферата на изкуството и античността. Програмата на фестивала днес включва с пет спектакъла плюс балетен перформанс и разбира се коктейл балкански винен конкурс.

"Нашите зрители могат да видят пълната програма на страниците на EX MACHINA. Денят ще завърши в 17.00 ч. с церемония по награждаване от жури с участието на Явор Гърдев, Христо Намлиев, Камелия Спасова, Димитър Бошков, както и представители на академичните среди като Пенко Господинов и Димитър Воденичаров", разказва Радослав Илиев, който е оргатизатор на EX MACHINA.

"За мен участието във фестивала EX MACHINA е много важен и интересен опит, защото това е диалог с античността и с фундаментални теми. Българският театър има нужда от такъв разговор.

„Едем Платон“ е своеобразна интерпретация на последната нощ на Сократ и темата за безсмъртието на душата, представена в по-експресионистичен стил. Радвам се, че премиерата е именно на тази сцена", сподели режисьорът Крис Шарков.



Фестивалът се провежда в рамките на 2 и 3 май, като и през двата дни програмата е с вход свободен. Утре от 10.00 ч. започва интерактивната игра „Градски лабиринт“, когато Старият град на Пловдив ще се превърне в мащабно архитектурно-историческо преживяване.

