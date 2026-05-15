Преди големия финал на хитовата игра The Floor в неделя, ви срещаме с някои от финалистите, които ще се борят за голямата награда. От 100 участници в началото, само 8 стигнаха до битката за първото място. Атмосферата на финала ще бъде напрегната до краен предел, защото всяка грешка може да струва победата. Само един от тях ще си тръгне като първия шампион на The Floor България. За "Здравей, България" стажант - репортерът Пламена Димитрова ни среща с част от играчите.

По пътя към върха тръгват 100 колоритни участници, но само осем от тях извоюваха шанса да се впуснат в решителните сблъсъци за голямата победа.

"Най-вълнуващият момент за мен в предаването беше стъпването ми на финала, защото не очаквах да съм там. Надявах се, но никога не съм си представяла, че ще съм част от първия и последния епизод", сподели Павлина Джамбазова.

"Цялото преживяване за мен беше отлично. Зареди ме с адреналин и всичко беше чудесно", допълни Иван Петров.

По пътя към победата, участниците се сблъскват с много предизвикателства в различни категории.

"Всяка една игра е трудна сама по себе си. Аз се вълнувах изключително много и на дуелите на другите и треперех все едно аз играя. Всеки един дуел е труден по свое му", каза Диана Блажева.



"Изключително предизвикващо, емоционално, огромен адреналин и нещо, което със сигурност ще остане завинаги като емоция за всички присъстващи", е мнението на Маги.

Стратегия, знания, късмет и хладнокръвие са едни от най-мощните оръжия на претендентите, но плановете им невинаги се осъществяват.

"Плановете и стратегиите в играта работят, но до някъде. Има голяма доза късмет, има рандъмайзер, но при разни други условия има и тънкости в играта", разкрива Иван.



"Много е трудно да се прави план, защото дори и да имаш някаква стратегия, никога не знаеш кой ще се падне, кога ще се падне, дали ще играе, дали ще продължи да напада", разяснява Маги.

"Стратегиите се правеха на всяка секунда, всяка минута. В следващия момент виждаш, че цялата стратегия, която си имал рухва за момент, защото играта придобива друг обрат. Нещата, които си планирал не се случват", разказва Диана.

Освен вълнуващите дуели, участниците в The Floor успяват да спечелят нещо още по-ценно – приятелство.

"Нещото, което спечелихме най-много от всичко, запознанството с 99 нови човека, с които поддържаме връзка и смятам, че ще продължим, това е най-ценното", категорична е Диана.

"Завързахме доста приятелства…дори с няколко участнички запознахме децата си", допълва Павлина.



"Страхотно е, че създадохме една общност, има уважение, има разбиране, има подкрепа и това е нещо, което се запази вече всичките тези месеци след това. Мисля че ще си остане във времето", признава Маги.

Броени дни преди големия финал, участниците разказват за предстоящото вълнение.

"Преди финала е доста вълнуващо както за мен, така и за моето семейство, най-вече за моя 6 г. син, който ми стиска палци и иска аз да съм големия победител", разкрива Павлина.

"Хората се чудят защо не познаваш на елементарни неща, но просто емоцията като те грабне трябва за супер кратко време да се сетиш нещо. Много е динамично. Особено ако кажеш пас, тогава край", признава Магдалена Панчева.



"Най-вълнуващият момент в предаването, според мен тепърва предстои, ще го видим на финала", категоричен е Иван Петров.

Предстоят едни от най-вълнуващите дуели за сезона, след които един ще си тръгне с наградата от 30 000 евро.

"Цялото преживяване беше страхотно, макар че ме извади от зоната ми на комфорт, но бих препоръчала тази игра на всеки. Невероятна е. Може да извади най-хубавите черти от теб. Апелирам всеки, който иска да се запише за втори сезон", е призива на Павлина.

"Не пропускайте финала. Целия сезон сте го гледали с изключителен интерес, това сега ще бъде кулминацията", обещава непредвидени обрати и интересни дуели на финала Диана.

Редактор: Райна Аврамова