Още не сме осъзнали напълно какво ни се случи през изминалите два месеца, може би ще ни трябват още два месеца, за да го осъзнаем. Вярата, че ще победим до последно беше в нас“, разказват Вероника и Мирослав.

Вероника, от своя страна, подчертава, че няколко пъти е казвала, че е дошла в предаването за първото и за последното състезание. „Не че сме игнорирали междинните надпревари, но в крайна сметка гледахме голямата картина накрая. Това е нещото, към което вървяхме усилено. Всяка малка победа беше важна за нас, но не губехме от поглед от крайната цел.“

Сред най-големите предизвикателства в предаването семейството определя на първо място прахта, умората, сроковете и накрая липсата на сън. „Тези неща ни изтощиха и изцедиха до краен предел.“

Вероника и Мирослав са победителите в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive”

Как се постига домашния уют?

Комплексно. В случая този ремонт беше много труден, защото реално не трябваше да го гледаме като за нас самите и от наша гледна точка за това какво искаме ние. По-скоро трябваше да видим как да го направим универсално. Да помислим как на хората би им било удобно. Къде, спрямо разпределението на мебелите, които сме избрали, ще им бъде удобно да си сложат контактите, ключовете и т.н. Беше много комплексно.

Има ли нещо, което не ви хареса от вашето представяне?

„Много неща се забравят, имаше много ситуации, които много се забавлявахме да гледаме след това. Лично аз, нямах никакъв спомен какво сме си говорили и как се е случило. Искрено се забавлявам на всеки епизод с всички хора, до които сме имали досег и за нищо не съжалявам.“, категоричен е Мирослав.

„Потвърждавам, че за нищо не се ядосвам. Гледахме всеки епизод заедно с наши приятели и е страхотно забавление. Миро направи едно незнайно предсказание в първи епизод, когато разбра, че ще трябва да спим на обекта. Каза: „В крайна сметка като ще спим тук, поне ще можем да работим денонощно.“ И успя да го сбъдне!“, допълни Вероника.

Мирослав признава, че за него най-големият шок в предаването е именно условието да спят в апартамента, който ремонтират.

„Колкото и да се опитваме да избягаме от ремонтите, те не ни оставят. Веднага след предаването Миро направи един бърз ремонт. А сега подготвяме друг, надолу по улицата. Няма как, те са част от ежедневието ни.“

Кой печели над 100 000 евро в надпреварата „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive“?

Вероника споделя, че куфарът ѝ с козметични продукти така е останал неизползван в предаването. Но пък са послужили за декор в банята. „Най-успокояващите ми моменти бяха преди оценката, когато на терен имаше гримьори и просто сядах и ме гримираха.“

Двойката споделя, че след 14 години съвместен живот се опитва да разделя работата от личните отношения. „Бизнесът си е бизнес. Семейството си е семейство. Опитваме да намираме баланса. Невинаги се получава, но все още сме заедно. Крадем време за нас, когато пътуваме. В живота никога не сме на едно мнение. След предаването продължаваме със старата рутина. Но в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” винаги бяхме на едно мнение!“

На какво ни учат житейските изпитания?

Учат ни, че не трябва да се отказваме. Независимо в каква ситуация си и пред какво си изправен, трябва да следваш крайната цел. И да тестваш лимитите си. Искаме да научим на това и децата си.

Следете официалните Facebook страницата и Instagram, както и сайта на NOVA за още любопитна информация.

Редактор: Боряна Димитрова