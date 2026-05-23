Дни преди старта на новия хитов сериал по NOVA „Дъждът оставя следи“ в „Събуди се“ гостуваха главните герои в криминалната драма – Герасим Георгиев-Геро и Христина Джурова.

В минисериала актьорите влизат в образите на разследващи полицаи, а Рилският манастир е един от главните герои в историята.

„Дъждът оставя следи“: Престъпление и тайни в Рилския манастир в новия сериал на NOVA

„Най-хубавият период от снимките беше именно в манастира. Целият екип имахме възможността да сме 5-6 дни заедно там. Беше магично. Вечер трябваше да се съобразяваме с правилата на манастира. Валеше и дъжд…“, разказва Христина Джурова.

По план дъждът е трябвало да бъде добавен впоследствие на снимките като специален ефект, но природата идва на помощ и вали „като по поръчка“. Манастирът не затваря врати заради снимките на продукцията. А посетителите неусетно стават част от нея.

„Самият аз имам 25 серии в образа на полицай в „Полицаите от края на града“. Тук съм вече съм криминален полицай в оставка. По-важното за сериала е интересният разказ по романа на Сашо Чобанов и това създание, което седи до мен и е откритие в киното и театъра. Отдавна не бях срещал колега, с който да си партнирам толкова леко. И е прекрасно. Щастлив съм, че има такива хора като нея. Тя изнесе сериала на гърба си!“, разкрива Геро.

„Геро е един от най-добрите актьори в България, но ние си паснахме чисто човешки. Щастлива съм, че ми се случи да си партнирам точно с него. Защото има много какво да се научи от него. Много ми помагаше!“, допълва Христина Джурова.

Най-новият български сериал „Дъждът оставя следи” започва на 27 май по NOVA

„За нас беше важен разказа. Да излезе историята – хубавият роман. Как се е получило, ще разберем след първия епизод. Разбирачите веднага ще кажат. Всичко, което разказваме като история за Рилския манастир, е самата истина. Който не вярва, може да провери. Благодаря на Сашо Чобанов, авторът на романа, който постоянно беше с нас на терен, както и на Сашо Христов – отдаден продуцент, който късаше месо, за да се случат нещата, на оператора Сашо Станишев“, пояснява Геро.

Редактор: Боряна Димитрова