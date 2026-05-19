Продуцентът на поредицата Александър Христов и авторът на романа Александър Чобанов гостуваха в студиото на „Здравей, България“, за да повдигнат завесата за това какво да очакват зрителите от най-новия сериал по NOVA.

„Заплита се едно мистериозно престъпление в Рилския манастир, където са открити човешки останки. Започва разследване, което ще продължи шест епизода“, разказва Александър Чобанов.

Най-новият български сериал „Дъждът оставя следи” започва на 27 май по NOVA

„Историята връща назад във времето, където сенки от миналото са надвиснали над манастира още от комунистическия режим. Историята е дълга, базирана на истински събития и е заплетена много добре“, допълва режисьорът Александър Христов.

„Важно е да подчертаем, че историята е базирана на действителен случай. Убийството е художествено дообогатено от мен, но има убийства в този период, за който говорим. И не са едно или две. Романът ми стъпва на база на един летопис от Рилската света обител на Архимандрид Климент Рилец. Самият аз съм филолог по образование и съм учил и чел за историята на Рилския манастир по много линии, но тези събития изненадващо не бяха известни и за мен. Името на сериала „Дъждът оставя следи“ е опит за метафора, че това, което се случва в миналото понякога може да дава отражение и в наши дни. Дори една капка несправедливост, случила се някога, рано или късно излиза наяве“, разкрива Александър Чобанов.

„Ако трябва да говорим кинаджийски, основната локация е Рилският манастир. Тя е не само локация, но и основен герой в тази история. Още в началото на продукцията си казахме, че щом романът се казва „Дъждът оставя следи“, ще трябва да има и дъжд. Решихме, че в някакъв момент ще сложим дъжд, на пост продукция. Но, имахме пет снимачни дни на Рилския манастир и пет дни не спря да вали. И то порой. Започваше да вали в 7 часа, когато започва нашият снимачен ден и в 19.30 ч. спира. Технически ни създаде трудности, но пък беше много красиво и истинско. Туристите в Рилския манастир през седмицата не са много, но дават един живот на самия манастир. Благодарение на игумена и на господин Росен Михайлов, който е адвокат на Рилската света обител Рилски манастир, бяхме допуснати на места, които туристите не могат да видят. Сякаш попаднахме във филм за Индиана Джоунс“, подчерта режисьорът на сериала Александър Христов.

„Зрителите ще видят любимият водещ на „Като две капки вода“ Герасим Георгиев-Геро в съвсем различно амплоа. Той не е много смирен, а е много драматичен. Много му се искаше да му се случи да изиграе такава роля. Ще си партнира с Христина Джурова, която е талантлива, млада наша надежда. Те са двамата разследващи полицаи в сериала. Ролята на Геро е на Борислав Андреев-Фишeр, който е бивш полицай, а Христина е настоящ полицай от благоевградската полиция, която попада на този заплетен случай. Оказва се, че бившият разследващ полицай има нещо общо с този случай. Той е водил разследването преди години, тя започва да го води сега и двамата се срещат в настоящето. Ана Пападопулу също има малка роля, а другите актьори ще бъдат изненада за зрителите“, разказва авторът на романа Александър Чобанов.

