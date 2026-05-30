„Дами канят“ изживява отново своята премиера не на големия екран, а на театралната сцена. В главната роля влиза Калин Врачански, а на режисьорския стол сяда Асен Блатечки, който също ще е част от актьорите. Двамата разказват повече за проекта в „Събуди се“. Идеята за възраждане на пиесата е на Ваня Щерева и Димитър Калбуров, които правят драматизацията, след което Маргарита Вачева и Калин Врачански поемат щафетата.

„Отговорна задача е, защото хората имат високи очаквания. Но ми беше супер приятно, защото екипа, с който работих е уникален. За първи път ми се случва да има 8 жени и да няма нито една клюка, проблем или скандал. Вариантът бе да направим нещо напълно различно и ново или да направим реверанс към класиката. Третият вариант е да изкопираш всичко. Спряхме се на втория варинат“, разкрива Асен Блатечки.

„Всички актриси са много талантливи и бе удоволствие да работя с тях. Работата се превърна в изкусно забавление. След толкова много години работа с Асен сме приятели и ми бе много приятно да работим заедно. Разбирахме се с лекота“, включва се Калин Врачански.

Асен Блатечки е от класа на Стефан Данаилов и признава, че си е взел доста от работата с Мастера. Мнението му е, че Калин е по-подходящ за ролята. Стефан Данаилов притежава лекота, хулиганство и хлапашко излъчване, но Калин притежава качеството да се изчервява като малките деца. Калин е чаровен, лековат и перфектен за ролята според режисьора.

„Лошото момче е Асен, а аз съм от добрите. Никога не сме се стремели да наподобяваме нещо с оригинала, защото това е невъзможно. Нашата цел не е била да се сравняваме с творбата на Стефан Данаилов“, споделя Калин Врачански.

Режисьорът разказва, че на премиерата на спектакъла още с излизането на Калин Врачански на сцената е настъпил истински фурор, който е продължил до финала.

Мнението на Врачански е, че хората обичат да ходят на театър, дори и през лятото, затова тяхното турне с пиесата започва скоро. Хубаво е, че има открити сцени, които хората да посещават. Когато си на почивка е хубав бонус възможността да отидеш на театър в града, в който почиваш.

Пиесата „Дами канят“ може да бъде посетена на десетки летни театри в страната. Стартът на турнето е през юни и планират да направят обиколка на всички летни театри.

