Виртуозният музикант разказа повече за преживяванията си в Кухнята на Ада. Какви ценни уроци е научил по време на участието си в кулинарния формат, защо не консумира месо от 8 години и каква приятна изненада е подготвил за почитателите си?

„За мен наградата от Hell's Kitchen е много специална и е символ на едно приключение, каквото е участието в най-горещия кулинарен формат. Когато ми се прииска да готвя, я нося със себе си по ресторантите, като пропуск, с който да ме пуснат в кухнята“, шегува се виртуоза на пианото и признава, че трудно е приел поканата за участие в Hell’s kitchen. Колебае се до последния момент, а причината – от концерти и спектакли не е сигурен дали ще има възможност да отдели нужното време за предаването.

„Ако участвам в нещо, искам да съм на 100% отдаден на него. В момента, в който влязох в Кухнята на Ада, осъзнах колко малко знам и колко аматьорско е моето ниво. Не бях готвил на ресторантьорско ниво. Може да съм си експериментирал с много неща през годините, да съм правил всякакви десерти и ястия, които да са се харесвали. Но не знаех никаква терминология. Приятели ми помогнаха, гледах някои неща в интернет. За щастие, имаше една две професионални кухни, от които можех да науча по нещо. В крайна сметка, както на сцената, така и тук, всичко зависи от теб самия.“

Евгени Генчев е вегетарианец от 8 години, но влизайки в Hell’s Kitchen е наясно, че ще трябва да приготвя ястия и с месо.

„Не бях ял месо, нито риба от 8 години. Може би последните две-три седмици съм ял два пъти лаврак“, разказва музикантът и споделя, че консумацията на месо назад във времето не го е зареждала с достатъчна енергия. Тежи му на организма и му причинява храносмилателни проблеми. „В рамките на 6 месеца премахнах систематично всички видове месо. Истината е, че има и други варианти за набавяне на необходимото количество протеин.“

Евгени Генчев признава, че в Hell’s Kitchen дори не е опитвал месото, което приготвя. Разчитал е предимно на своята интуиция за това как да се овкуси и как трябва да изглежда финалния резултат. „Имаше няколко ситуации през целия сезон, в които някой около мен можеше да пробва вместо мен. Забавлявах се в предаването, но в никакъв случай не съм приел участието си във формата като лековато. Приемам нещата сериозно и присърце. Искам да съм уважителен към процеса, към екипа, към кулинарното изкуство. Исках да съм уважителен и към себе си. Да знам, че съм дал 100%, а пък оттам насетне тези 100% варират от ден на ден.“

За преживяванията в Hell’s Kitchen

„Нора има готини качества и ме радваше, въпреки че определено не е моята кръвна група. По един или друг начин самият аз тествах търпимостта си. Ако нещо те дразни в някого, ти не можеш да го промениш. Но трябва да осъзнаеш какво в теб се жегва, че да провокира такава химия в теб. Това е по-градивният начин да се гледа на нещата. Нора със сигурност беше провокатор и често имах чувството, че съществува в някакъв паралелен свят. Правя нещо, а ми се казваше, че нещо друго съм направил. Когато ситуациите се изостриха, научих друг прекрасен урок и той беше да чертая граници. Научих да се отстоявам.”

Евгени споделя, че баща му е присъствал на финала на Hell’s Kitchen, но не и майка му, която по това време е в Лондон, за да се грижи за внучетата си. „Гледаше децата на брат ми. Но когато разбра, че съм спечелил, много се разчувства. Беше я яд, че не може да е на финала. Но се зарадва много. „

За признанието от най-близките хора в живота му, от кого е наследил креативността си, защо избира пианото пред математиката, как прави първите си стъпки в кулинарията и какво му предстои на 1 октомври във Военния клуб, гледайте във видеото.

Редактор: Боряна Димитрова