В интервю за „На кафе“ тя разказа повече за преживяванията си в Кухнята на Ада. Как децата ѝ приемат участието ѝ в кулинарното шоу, как се справя със забързаното ежедневие, с какво се занимава в момента и какви са плановете ѝ за бъдещето?

Сребърната финалистка Спирова от Hell’s Kitchen: Ако бях спечелила, щях да помогна на Денисиньо да сбъдне мечтата си! (ВИДЕО)

Славена Вътова споделя, че забързаното ежедневие ѝ носи огромно удоволствие. „Не се правим на свръх хора, всички имаме слаби моменти, но има хора, които живеят по-добре в динамиката. Аз определено съм от тях. Колкото повече работа и ангажименти имам, толкова по-добре се чувствам. Но понякога трябва да си кажеш: „Стоп!“ Аз имах един такъв период, когато родих по-голямата ми дъщеря. Тогава исках да мога всичко. Да съм майка на 100 %, да скоча и веднага да работя, да отида да се снимам, да организирам всичко вкъщи, за да бъде уютно. Да се справя с един куп неща, които всеки има в битовизма си. Но в един момент, започваш да не се справяш с поредица от неща в такива ситуации. Имах период, в който, ако имах да свърша 10 неща, аз съм свършила 9, но едно не съм успяла, си лягах с мисълта точно за него. Че това едно нещо ми е останало за следващия ден. Това ме напрягаше, вместо да се фиксирам върху хубавите неща, които са се случили през деня. Тогава започнах да се опитвам да мисля повече за хубавите неща. И фокусът да е върху тях. Честно казано, това проработи. Да, има ги моментите на умората, и в който просто не се справяш, но важното е как реагираш на това. Дали това те събаря или просто продължаваш напред.“

За преживяването Hell’ Kitchen

„Hell’s Kitchen не е затворена книга за мен, а едно огромно начало. Защото първо страшно много ми хареса поради основния факт – че е изключително полезно за мен начинание. Научих страшно много и не съм подозирала, че толкова много ще запали в мен интереса в тази посока. След като излязох, оборудвах кухнята си с всички неща, които ползвахме там. Не съм спряла да готвя, да опитвам. Проучвам кулинарна академия, в която да се запиша. Това е нещо, върху което възнамерявам да обърна сериозно внимание занапред. Защото готвенето и изразяването по този начин видях, че не е просто да приготвя нещо за децата вкъщи. Това е наука. Това е дисциплина, отношение. Това е много знание и е нещо, което супер много искам да усвоя“, разказва Славена Вътова и допълва, че при влизането си в предаването единственото, за което си е мислела е, че в Кухнята на Ада се готви.

Спирова от Hell’s Kitchen: До края на месеца ще отворя суши бар

„Аз мога да готвя, правя мусака, супа топчета, пълнени чушки, както и всички мои вегетариански и веган рецепти. Но в момента, в който влязох, разбрах, че с тази настройка и нагласа няма да стигна до никъде. Приключвахме снимки в 12.00 - 01.00 ч., прибирах се, оправях се до 2.00 ч., но се събуждах в 04.30 ч., за да уча менюта, да упражнявам сосове, за да съм уверена в това, което правя. Защото това е моят начин – с дисциплина и постоянство. Така се чувствам спокойна. Не очаквах много от нещата, които преживях и ми се случиха в Hell’s Kitchen. Но финиширайки, по този начин, мога да кажа, че за мен това беше огромно предизвикателство, изключително полезен период в живота ми. И нещо, което ме научи на много“, споделя Славена и разказва, че дъщерите ѝ също влизат в роли у дома и я карат да презентира ястията, които им приготвя. Вживяват се, приготвяйки сами различни собствени чинии. Толкова запалени са по Hell’s kitchen.

„Те са момичета и ми харесва, че така приемат нещата. Смятам, че жените трябва да умеят да готвят. А когато го правят с желание и имат отношение към това, нещата се получават още по-добре. И когато се предава на децата, това вече е възможно най-хубавото“, категорична е тя.

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Редактор: Боряна Димитрова