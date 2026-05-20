В студиото на "На кафе" Спирова разказа повече за емоциите си в предаването, за приятелствата, предизвикателствата и спомените, които ще запази след участието си във формата. Какво е да останеш на почетното второ място, заслужава ли Денисиньо голямата победа, кои са били най-трудните и най-запомнящите се моменти за нея в Hell's Kitchen? Повече за плановете ѝ да отвори собствен суши бар и кой ще бъде неин партньор в новото професионално предизвикателство?

Денис е страхотен човек с голямо сърце. И не на последно място е адски добър готвач. За мен е чест да падна от такъв човек! Изобщо не ме е яд, че съм на второ място, защото за мен понякога две е дори по-добре от едно. А за него голямата награда е много по-ценна, отколкото за мен“, разкрива Спирова и признава, че се е записала за участие в Hell’s Kitchen от любопитство.

Сребърната финалистка Спирова от Hell’s Kitchen: Ако бях спечелила, щях да помогна на Денисиньо да сбъдне мечтата си! (ВИДЕО)

„Миналата година, когато кандидатствах да участвам в седми сезон на предаването, се питах дали това е нагласено – човек да не може да пошира едно яйце. Обаче се случи и на мен. Стресът оказва голямо влияние и няма нищо нагласено!“, категорична е тя.

Спирова определя Hell’s Kitchen като един голям урок, който никога няма да забрави. С моменти, които няма как да бъдат преживени навън. „Излизам с много близки приятелства от предаването. Това е прекрасно изживяване.“

Като избухлив по темперамент човек Спирова признава, че в началото ѝ е трудно да се впише в обстановката в Кухнята на Ада. Но споделя, че Маргарита е успяла да я приземи и да осъзнае, че не е добре да се хвърля винаги с рогата напред. „Понякога е по-добре да дадеш заден, да разбереш защо човек реагира по даден начин и да се опиташ да го разбереш. Да промениш себе си, за да стигнеш до мир“, разкрива Спирова и показва на Гала татуировката на ръката си с логото на предаването.

„Искам да ми остане спомен, защото е важен за мен. Това е една моя мечта, която успях да сбъдна и стигнах до място, до което не съм очаквала, че мога да стигна.“

Сред най-паметните моменти в Кухнята на Ада Спирова определя моментът, в който шеф Ангелов харесва нейната презентация. „Бях слаба в това, и когато ме похвали за първи път, беше специален момент. След това моментът, в който взех черната куртка. Най- голямото развитие в предаването беше моето и съм благодарна за това.“

Най-тъжният момент за Спирова в Hell’s Kitchen е бил напускането на Симона. „Това беше най-близкият до мен човек и ми беше тежко.“ Вторият момент е, когато не успяват да отидат във Видин след сушито от 2 метра. Тогава плаче два дни поред и е номинирана. Но е решена да стигне дотам, знаейки, колко много я е чакала майка ѝ.

На каква възраст започва да се татуира, на кого е посветена първата ѝ татуировка, какво се случва с нея след края на Hell’s Kitchen, повече за музикалния ѝ талант, за страстта ѝ към футбола и педагогическото образование, кое я запалва по кулинарията

Редактор: Боряна Димитрова