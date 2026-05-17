Майка, модел, водеща и инфлуенсър - Славена Вътова влиза в студиото на Кухнята след Ада с откровен разказ за трансформацията, през която преминава в Hell’s Kitchen и уроците, които остава да носи дълго след края на формата.

Тя признава, че първоначално е подценила предизвикателството, но още с първите си стъпки в Кухнята разбира, че я очаква нещо много по-сериозно. Въпреки опита си у дома, Славена се сблъсква с реалността на професионалната кухня и осъзнава колко много още има да учи. Именно това я амбицира да даде повече от себе си - с дисциплина, постоянство и готовност да надгражда.

В епизода Славена и водещият Станислав Иванов приготвят тирамису - десерт, който се превръща в символ на наученото по време на участието ѝ. Тя споделя, че често е жертвала съня си, за да тренира рецепти и да бъде по-подготвена - лягала е късно и е ставала още преди изгрев, за да усъвършенства кулинарните си умения.

Славена отдава голяма част от успеха си на отбора на Златните, в който е попаднала - балансирани характери, които са ѝ помогнали да се развие и да повярва повече в себе си. За нея дисциплината и търпението са качества, които се изграждат с време, но дават резултат във всяка сфера - не само в кухнята.

След участието интересът към нея е още по-голям, а въпроси като „Кога ще ни сготвиш?“ се превръщат в част от ежедневието ѝ. Въпреки това тя не спира да гледа напред - планира да продължи да се обучава, да посещава курсове и кулинарни академии и да надгражда знанията си.

Разговорът преминава и през темата за социалните мрежи - искреността, фалша и баланса между личен и публичен образ. Славена говори открито за това как възприема инфлуенсърството днес и как се е трансформирала индустрията през годините. Тя споделя, че се фокусира върху позитивните реакции и съзнателно изолира негативизма, който често няма реална стойност.

Един от най-силните моменти в разговора е свързан с личния ѝ живот - трудностите около раждането на второто ѝ дете и борбата, която семейството ѝ води. Спомените за този период остават дълбоко емоционални, но и показват силата на вярата, търпението и любовта.

Славена разказва и за семейните ценности, които следва - вечерите, в които всички споделят как е минал денят им и стремежа да се фокусират върху доброто. Именно това е балансът, който ѝ помага да съчетава динамичния си начин на живот с ролята на майка.

В разговора не липсват и теми като хранене и поддържането на добра форма. Славена споделя своя опит с различни режими, подчертавайки, че за нея най-важното е човек да се консултира със специалисти и да намери своя баланс.

Славена е категорична и за едно - в Hell’s Kitchen има хора, които се открояват безспорно, а според нея победата отива при най-подготвения.

Защо един месец след раждането на детето си Славена не получава акт за раждане? Трансформирала ли се е професията на модел в инфлунесърството? И как Славена би обяснила работата на инфлуенсъра на по-възрастното поколение?

