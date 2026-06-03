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Гледайте тв играта тази вечер от 17.00 ч. по NOVA
В последния епизод на телевизионната игра „Семейни войни“ участваха семейство Аналогови от София и семейство Акълови от Перник.
В битката между двете семейства първи успяха да спечелят точки Акълови, след като спечелиха първите два рунда. Аналогови взеха третия рунд, но Акълови бързо си върнаха преднината като откраднаха точките в четвърти. Победителят се реши в пети рунд, където Акълови си спечелиха право да играят първи, но не успяха да разкрият всички отговори и Аналогови се възползваха от възможността да откраднат точките. Така с резултат 302:149 точки играта спечелиха Аналогови, които продължават напред.
В „Бързи пари“ събраха 66 точки и спечелиха 1000 лв. от първия си епизод.
Днес Аналогови ще се изправи срещу семейство Железните от Перник.
Как ще се развие играта и кой ще победи – гледайте „Семейни войни“, днес от 17:00 по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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