В предаването SMART FACE случайно разхождаща се млада жена, в центъра на Стара Загора, успя да спечели голямата награда от 10 хиляди евро. Николаос Цитиридис разказва в студиото на „На кафе“ за силно емоционалното преживяване. На финала участничката има голям късмет, защото на снимките Първан Симеонов, един от най-добрите социолози в България, успява да даде верен отговор на въпроса за 10 хиляди евро. Няма нищо нагласено, тъй като Симеонов често посещава града и се занимава със спасяването на река Бедечка.

„Сумата спечели едно страхотно момиче Михаела, която се разхождаше с детето и бабата си по улиците. Тя спечели 10 хиляди и 200 евро, като 200 евро са от първи кръг. Щастлив съм, че тя ги спечели и се радвам на сбучайната ни среща с Първан Симеонов. Нужен е късмет в предаване като нашето и е възможно да спечелиш пари докато се разхождаш. Повярвайте и участвайте“, каза водещият на SMART FACE Николаос Цитиридис.

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Редактор: Райна Аврамова