-
SMART FACE има вече свой голям победител – спечелил 10 хиляди евро
-
Победанови се изправят срещу Ла Фамилия в "Семейни войни"
-
Пропуснати възможности в "Сделка или не"
-
„Пресечна точка”: За Бюджет 2026 и американците като наши съюзници
-
Денисиньо: Не се чувствам чужденец в България
-
„На кафе“ с Калин Врачански, Елена Атанасова, Филип "Бри4ка" и Николаос Цитиридис
Големият победител в SMART FACE, спечелил впечатляващата сума от 10 хиляди евро, е Михаела от Стара Загора
В предаването SMART FACE случайно разхождаща се млада жена, в центъра на Стара Загора, успя да спечели голямата награда от 10 хиляди евро. Николаос Цитиридис разказва в студиото на „На кафе“ за силно емоционалното преживяване. На финала участничката има голям късмет, защото на снимките Първан Симеонов, един от най-добрите социолози в България, успява да даде верен отговор на въпроса за 10 хиляди евро. Няма нищо нагласено, тъй като Симеонов често посещава града и се занимава със спасяването на река Бедечка.
„Сумата спечели едно страхотно момиче Михаела, която се разхождаше с детето и бабата си по улиците. Тя спечели 10 хиляди и 200 евро, като 200 евро са от първи кръг. Щастлив съм, че тя ги спечели и се радвам на сбучайната ни среща с Първан Симеонов. Нужен е късмет в предаване като нашето и е възможно да спечелиш пари докато се разхождаш. Повярвайте и участвайте“, каза водещият на SMART FACE Николаос Цитиридис.
Следете всичко за Smart Face във Facebook страницата, официалните профили на предаването в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни