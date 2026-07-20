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Гледайте премиерния осми епизод от сезон 8 на криминалната поредица тази вечер от 21.30 ч. по NOVA
Епизодът на сериала тази вечер започва с убийството на разследваща журналистка. Тъй като е застреляна по време на интервю с премиера на Йордания, първоначалната хипотеза на ФБР е политически атентат срещу чуждестранния лидер. След като самият наемен убиец бива ликвидиран малко след атаката обаче, екипът разбира, че истинската мишена е била самата журналистка, защото е разкрила информация, която не е трябвало да излиза наяве.
Разследването на ФБР разкрива шокираща схема за чуждестранно влияние на територията на САЩ. Чрез нелегална шпионска мрежа чужди агенти локализират, задържат и принудително депортират обратно в Китай лица, обявени от Пекин за бегълци или дисиденти.
Операцията по неутрализирането на тайните „полицейски участъци“ заплашва да предизвика огромен международен скандал между САЩ и Китай, което налага намесата на специален агент Изобел Кастил. Какъв коз държи в ръцете си и ще успее ли „ФБР“ да неутрализира заплахата, без да се стига до сериозен международен конфликт.
Не пропускайте развръзката в осми премиерен епизод от сезон 8 на криминалната поредица тази вечер от 21.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
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