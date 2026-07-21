В сряда в „Твоят ден” ще видите:

Пореден ден с опасност от бури и градушки. В сила са жълт и оранжев код за почти цяла България. Докога ще продължи нестабилното време?

Властта предлага трудовият стаж да се изчислява почасово. Какво се променя за работници и работодатели и как идеята на управляващите ще се отрази на пенсии и заплати?

Десетки предложения за поправки в проекта за бюджет между първо и второ четене. Как ще изглежда финансовата рамка и ще излезе ли сметката на държавата?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Ивета Костадинова