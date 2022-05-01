Снимка: БГНЕС
Други единадесет души бяха ранени
Четирима цивилни бяха убити при руски обстрел в град Лиман днес, докато силите на Москва навлизат все по-дълбоко в източната част на Донецка област, съобщи областният управител.
"На 1 май четирима цивилни бяха убити при руски обстрел в Донецка област, всички в град Лиман. Други единадесет души бяха ранени", заяви губернаторът Павло Кириленко в Telegram.
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Източник: БГНЕС