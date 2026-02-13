Русия съобщи, че нов кръг от преговори с участието на представители на САЩ и Украйна, насочени към поставяне на край на продължаващата война, ще се състои следващата седмица.

Двата предишни кръга от преговори с посредничеството на САЩ, проведени в Абу Даби, не доведоха до пробив, като Москва и Киев останаха на противоположни позиции по ключовия въпрос за териториите.

„Договорено е срещата действително да се състои следващата седмица. Ще ви информираме за мястото и датите“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от АФП.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява за прекратяване на конфликта, започнал, след като Русия предприе пълномащабна военна офанзива през февруари 2022 г. Москва продължава да държи на искания за мащабни териториални и политически отстъпки от страна на Украйна, които Киев отхвърля като равносилни на капитулация. Русия настоява Украйна да се изтегли от източната Донецка област, около една пета от която все още се контролира от украинските сили. Киев отхвърля едностранно изтегляне и настоява за твърди гаранции за сигурност от страна на Запада, които да възпрат Русия от подновяване на офанзивата след евентуално прекратяване на огъня.

Зеленски: Следващият етап от мирните преговори ще се състои след седмица в САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по-рано тази седмица, че е приел американско предложение за провеждане на нов кръг от преговори в Маями следващата седмица.

В рамките на четиригодишния конфликт са загинали стотици хиляди войници и десетки хиляди цивилни. Русия окупира около една пета от територията на Украйна, включително Кримския полуостров, анексиран през 2014 г., както и райони, завзети от подкрепяни от Москва сепаратисти през 2022 г.

Редактор: Дарина Методиева