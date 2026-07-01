Седмица след опустошителните земетресения във Венецуела спасители извадиха живо изпод руините 3-годишно дете. То е било намерено от йордански спасители, пристигнали в страната, за да помагат в издирването на оцелели. На любителски кадри от мястото се чува как те се радват и благодарят на Аллах.

Детето е в сравнително добро състояние, но е било извадено цялото покрито с прах и незабавно откарано в болница.

Броят на жертвите от земетресенията във Венецуела достигна 1943

Правителството обяви, че до момента броят на жертвите е над 1900 души, а близо 6000 души са били спасени. Няколко хиляди души обаче все още се водят в неизвестност.

Редактор: Дарина Методиева