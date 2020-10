ParaKids събра отбор от приятели за подкрепа и участие в Софийския маратон по бягане 2020. Каузата на отбора е да се съберат средства за закупуване на специализирани колички за бягане за деца с двигателни затруднения, които да са свободно достъпни в различни градове в България.

За четвърта поредна година голямата цел на Маратона е да се осигури възможност на деца и младежи с двигателни и ментални затруднения да са част от отбора, да са равнопоставени и щастливи. Заедно с традиционното участие в бягането тази година мисията за Parakids и отбора става още по-голяма. Ще бягат за тези, които не могат, за да съберат средства за закупуване на специализирани колички за бягане, които ще дадат възможност на много деца и младежи с двигателни затруднения да бъдат активни в градската среда.

В Русе заработи зала за фитнес за деца с увреждания

Колкото повече бегачи се включат, толкова повече средства ще се съберат, за да има такива колички в повече български градове.

Целта на кампанията е закупуване на пет броя колички, които да са достъпни в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас. Стойността на една количка възлиза на 2400 лв., а производителят е българската фирма - Екотрайк БГ. Наличието на такива колички дава възможност на децата с двигателни затруднения и техните семейства да спортуват заедно, начин децата да се чувстват пълноценни и да имат споделено време в активни занимания. Закупените колички ще се намират на достъпни локации в различните градове, от които всеки желаещ ще може да вземе количка и да я върне на определеното място. Използването на количките ще е напълно безплатно.

ParaKids организира летен лагер за деца с двигателни и ментални затруднения

Тази година идеята за кампанията идва от двама доброволци - Валентин Стоев и Денис Димитров. Двамата приятели решават да се запишат за участие в Маратона, но желанието им е не да бягат само за себе си, но и за кауза, която припознават и за която ще са полезни. Валентин живее в Лондон и е единственият българин завършил Кралската академия за слово и драма (Royal Central School of Speech & Drama), а днес иска да направи живота на децата в България по-добър. Денис се занимава професионално със спорт от дете, бивш треньор по бокс на най-малките и с изключително отношение към децата и тяхното развитие. Той вярва, че спортът изгражда много ценни качества във всеки подрастващ и трябва да е достъпен за всяко дете. В желанието си да помагат Валентин и Денис се запознават с Даниела и Бояна от Parakids и днес обединяват усилия в намирането на още съмишленици, с които да станат един голям отбор.

Всеки може да подкрепи каузата на ParaKids без значение дали ще бяга или не.

Трето поредно участие на отбора на ParaKids на маратона в София

Можете да се присъедините към екипа на ParaKids по време на Софийския маратон по бягане 2020 на дистанцията от 10 км. или да бягате друга дистанция с тениска Run for those who can't.

Ако нямате възможност да бягате може да подкрепите каузата като дарите средства за реализирането и в страницата на ParaКids или с дарение на сметката на клуба:

https://parakids.org/sofiyski_maraton

Първа Инвестиционна банка АД

Титуляр: Сдружение Спортен клуб ШАРК

IBAN: BG36FINV91501016892867

Основание: Дарение за кауза "Run for those who can't"

Благодарности на всички, които подкрепят каузата за достъпен спорт! Стани част от отбора на ParaKids!