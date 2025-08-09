Поскъпване на тока, либерализация на пазара, трусове в енергетиката – на този фон 20% от българите дори не могат да си позволят да се отопляват. Въпреки че проблемът с енергийната бедност е на дневен ред и в Гърция, там вече успешно намират решения. Какви са алтернативите в южната ни съседка – разказват журналистът Юлия Наева и операторът Станислав Илиев тази събота в „Темата на NOVA”.

Зрителите ще се пренесат в сърцето на континентална Гърция в древния град Йоанина. Оказва се, че районът от години се бори с тежко въглеродно замърсяване, а и локалният климат създава сериозни проблеми с отоплението през зимата. Така, в търсене на успешни решения – местните започнали да се обединяват в енергийни общности. Кооперативите дават възможност на близки, приятели или съседи да инвестират заедно в соларни или вятърни инсталации, да произвеждат и използват електричество, а излишъкът да продават или дори да подаряват на други.

У нас от есента на 2023-та година законодателството позволява създаването на енергийни общности, но на практика те са едва две. Как освен Гърция и още десетки европейски страни вече печелят от слънцето, докато ние все още се лутаме в бюрократичния пъзел?

