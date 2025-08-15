Светът на Джеймс Бонд оживява – тази седмица в „Темата на NOVA”. Кореспондентът Натали Пашева и операторът Николай Кънчев ще заведат зрителите в горещата точка на шпионажа – Берлин, за да надникнат в историите на едни от най-опасните тайни агенти. Германският град все още пази спомените от шпионските игри, белязали двете световни и последвалата Студена война.

Екипът на NOVA тръгва из сенките и тъмните улици, където са се сблъсквали силите на Изтока и Запада, и разбира се – техните тайни служби. Но, за разлика от филмовите сюжети, героите и техният живот в Берлин са съвсем истински. Шпионин, работил в една от най-засекретените подслушвателни станции в продължение на десетилетия, разкрива пред камерата ни неочаквани факти и връзки. Музеят на шпионажа в Берлин отваря вратите на хранилищата си, за да покаже какви са били най-използваните трикове и скрити оръжия на агентите.

А докато се разгадават образите на опасни шпиони от миналото, все по-ярко изплува и въпросът: какво се случва днес, когато на територията на Европа отново бушува война, а Близкият Изток е разкъсван от тежки конфликти? Кои са новите шпиони и колко близо са до нас?

