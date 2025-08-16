Те са водели войни, макар и от дворцовите зали. Губели са мъжете и децата си, но са продължавали да водят народа си. Били са в сянката на короната, но неведнъж са решавали бъдещето на трона. На 8-и март в „Темата на NOVA” журналистът и водещ Ани Салич и операторът Кирил Тасев ще заведат зрителите векове назад във времето, за да надникнат в живота на едни от най-силните и влиятелни български царици.

Ана, Мария, Ирина, Кера Тамара са само част от жените, чиито забележителни истории оставят незабравими следи до днес. Историците все още търсят достоверни извори, които да разкрият детайли за пътя на средновековните ни владетелки. Експертите обаче са категорични, че българските царици са имали размаха и могъществото на Клеопатра, Мария Тюдор или Екатерина Велика.

По време на Първото и Второто българско царство редом до нашите царе са сядали българки, византийки, куманки, унгарки. Някои от тях са били калени воини, а други талантливи дипломати, но всяка е внасяла в двореца своята мода и културна идентичност. Археолозите продължават да откриват артефакти, които доказват, че средновековните ни първи дами са разполагали с най-качествените и модерни за времето си дрехи, бижута и козметика. Как са живеели българските царици? И какви тайни, любов и предателства са криели?

Редактор: Райна Аврамова