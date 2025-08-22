Всеки европеец изхвърля на боклука средно 132 килограма храна годишно, сочат статистиките. А в дните след Великден количествата се увеличават драстично. Замърсяване, парникови газове и загуби за милиарди – това са само част от ефектите от разхищението на храна. В събота в „Темата на NOVA” журналистът Юлия Наева и операторът Петър Симеонов показват как можем да оптимизираме разходите си и да дадем втори живот на някои продукти – от алтернативни готварски рецепти до технологии за влагане на хранителните отпадъци в полезни биодобавки.

Най-често до контейнерите стигат плодове и зеленчуци. У нас – измерените количества изхвърлени храни са над 90 килограма на човек годишно. А от Еврокомисията настояват да намалим наполовина хранителните отпадъци до 2030-а година по цялата верига – от производството до домакинствата. Ще има ли санкции, ако не успеем и как можем да развием кръгова икономика у дома?

