Призрачни, изоставени, често опасни – стотици емблематични сгради, събрали съдбите на няколко поколения, днес тънат в разруха. В „Темата на NOVA” тази неделя журналистът Стоян Нешев и операторът Димитър Василев съживяват спомените за част от тези места. И разказват забравени истории за образованието в селското училище, за лечебната сила на планината, за паметта и културното наследство, завещани от царско време.

Независимо от тяхната собственост голяма част от неизползваемите обществени сгради в България от десетилетия пустеят, без перспектива за събаряне, за поддръжка или за реконструкция. Вече над 20 години се чака решение за бъдещето на цял жилищен квартал в Белене, който стои празен от построяването си.

А влакова спирка, използвана от трима български престолонаследници, се руши – вместо да привлича хиляди туристи като ценен културен паметник с уникални архитектурни специфики. Как спасяването на изоставените сгради може да вдъхне нов живот на цели райони от страната?

Припомнете си „Призрачни останки“ в „Темата на NOVA“ тази неделя, веднага след Новините на NOVA в 12:30 часа.

Редактор: Райна Аврамова