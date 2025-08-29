Защо цели медицински специалности у нас са напът да изчезнат? И как ще се лекуваме в съвсем близко бъдеще? Отговорите търсят журналистът Деница Суруджийска и операторите Андрей Стоилов и Кирил Тасев в „Темата на NOVA”.

Оказва се, че половината от лекарите у нас са над 55-годинишна възраст. А в някои региони на страната – за десетки хиляди хора е останал по общо един патолог, уролог или инфекционист. 72-годишен лекар прави над 200 тежки операции годишно. А ако той се откаже да работи – цяла област може да остане без гинекологично и родилно отделение. Случаят е един от десетки подобни.

Без достатъчно специалисти – диагностиката на тежки и смъртоносни заболявания може да започне да се бави, а лечението да става все по-трудно и недостъпно. Липсват ли наистина лекари и средства или други бомби със закъснител заплашват здравеопазването?

