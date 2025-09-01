Тази вечер зрителите на NOVA ще могат да проследят два епизода от криминалната поредица „Специален отряд“. В първия спец полицаите ще се впуснат в яростно преследване на избягалия осъден убиец Алексей Роман, който ще се опита да открие диаманти, скрити в кутия императорски руски пури. По време на разследването Стрийт ще се срещне с бивш колега от полицията в Лос Анджелис – Мигел Алфаро, преместен в полицията в Лос Анджелис.

В следващия епизод, озаглавен „Разплитане“, екипът ще разследва обир на универсален магазин. Оказва се, че престъплението цели отвличане на вниманието от далеч по-зловещ заговор. Спец полицаите откриват убита жена – Латоя Търнър, която е укривала избягал работник от незаконна фабрика за дрехи. Екипът, воден от Хондо, тръгва по следите на собственика на фабриката, за да му попречи да изведе последните нелегални работници от Лос Анджелис, като същевременно разследва убийството на жената.

Не пропускайте развръзката на случаите в двата поредни епизода на криминалния - екшън сериал „Специален отряд“ тази вечер от 22.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова