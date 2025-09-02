В шести епизод на „Специален отряд“ спец частите разследват отвличането на полицай, които е на прага да осуети голяма операция за борба с наркотиците.

Хондо и екипът на SWAT работят, за да намерят и спасят колегата си, преди да е станало твърде късно.

Междувременно Лука се тревожи за Хикс, забелязва обезпокоителни промени в поведението му.

В следващия седми епизод, озаглавен „Продължение“, екипът на „Специален отряд“ ще трябва неохотно да си партнира с бившия лидер на „Отряд 20“ Санчес, за да залови опасен престъпник, нахлул в дома на известна актриса.

Междувременно Тан се бори да намери подходящия подарък за годишнината на съпругата си Бони, а екипът обръща поглед към личния живот на Лука, когато пристига приятелката му Кели, която всъщност се оказва дъщеря на Кени Джонсън.

Не пропускайте развръзката на случаите в двата поредни епизода на криминалния - екшън сериал „Специален отряд“ тази вечер от 22.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова