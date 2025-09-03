В епизод 8 на сериала екипът на „Специален отряд“ ще трябва да се справи със сложна ситуация – картел, търсещ изгубена пратка с наркотици, проявява насилие по време на фестивал на кемпери за бързо хранене.

По време на инцидента Лука преосмисля собственото си решение да си закупи подобен кемпер, Нишел се бори с емоционалната травма, преживяна по време на инцидент в центъра, където работи.

Междувременно Дийкън се опитва да подкрепи сина си Матю, който е отстранен от училище. Детето е тормозено от свой връстник, който прави обидни коментари за това, че баща му е убиец.

Епизод 9 на сериала се фокусира върху серия от привидно случайни престрелки. След щателно разследване екипът на „Специален отряд“ открива, че те не са случайни, а са свързани с бивш член на банда, който търси отмъщение за предполагаеми предателства от бившата си банда. Оказва се, че Лука има неизвестна досега полусестра, чиито връзки в местна банда стават жизненоважни за разрешаването на случая. Едновременно с това Хондо се подготвя за първата си среща с родителите на Нишел, докато Тан помага на Лука да се справи с неочакваното семейно разкритие.

Редактор: Боряна Димитрова