За втора поредна година Фондация Art By The Sea и Община Поморие превръщат града в културна сцена с фестивала „Поморие и приятели“. Тридневното събитие ще събере музиканти, художници и филмови творци, които ще подарят на жителите и гостите на Поморие едно незабравимо преживяване в края на летния сезон.



Живите легенди от "Уикеда" ще внесат пънк-ска настроение за старт на фестивала. За първи път те ще свирят на плаваща сцена – корабът „Кук”, който ще акостира близо до брега, така че зрителите да могат да се насладят на концерта от крайморската алея "Яворов", близо до известните морски фонтани.

Вторият ден на фестивала ще предложи арт кино, смесица от джаз и барок.

Кино за море и мечтатели. Морето и киното вървят ръка за ръка и двата филма от фестивалната програма са вдъхновени от общуването на човека с морето:

- „Да летиш с плавници“ – разказ за художника Алцек Мишев и неговата бурна кариера, отличен като „Най-добър български документален филм“ на Master of Art, филм на Мария Аверина;

- „Ахав беше тук“ – номиниран за „Най-добър документален филм“ в Кан 2025 на младия режисьор Тодор Личев предлага поглед отвътре към театралната постановка Моби Дик на Народен театър Иван Вазов.

Двамата режисьори ще се срещнат с морската публика след прожекциите.

Втората вечер на фестивала ще поднесе една вълнуваща и много необичайна музикална среща. „Пилекадоне“ и Константин Костов джаз трио, заедно със сопраното Румяна Костова ще търсят отговор на въпроса „Колко джаз има в барока“. Една провокация, която събира на първо чуване несъвместими стилове.

Вечерта ще завърши с връчване на награди за специален принос в културата на морския град.

Фестивалът ще закрият на 14 септември Drop Down Community и пианистката Венета Нейнска с концерт под открито небе. За техния уникален пърформънс организаторите на фестивала са осигурили докарването на концертен роял на Бьозендорфер, на който ще имаме удоволствието да чуем деветия концерт на Бетовен.

Изобразително изкуство и среща с местни таланти

От 6 до 14 септември в хотел "Лира Сто" ще бъдат представени творби на художничката от Поморие Дани Бо.



Програма и за най-малките

Фестивалът стартира с предварително събитие за най-малките – работилница Акварел с Дани Бо, която се проведе на 29 август. В послединя ден на фестивала, 14 септември популярния формат „Концерт на възглавници“, организиран от София Арт Институт и Венета Нейнска ще събере малките гости на града да се запознаят отблизо с класическата музика и инструментите, които я претворяват.

Фестивал с мисия

Идеята на „Поморие и приятели“ е да събере артисти – родом или по дух свързани с града – и да превърне септември в месец на културни срещи и вдъхновения. С морето като вечен фон и символ, фестивалът съчетава традицията с новото, родното с привнесеното от света.

Редактор: Боряна Димитрова