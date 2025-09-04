В епизод 10 на сериала екипът на „Специален отряд“ се впуска в търсенето на младо момиче, отвлечено от местен приют за бездомни.

В епизод 10 на „S.W.A.T.“ от шести сезон, озаглавен „Свидетел“, екипът се втурва да намери младо момче, отвлечено от приют за бездомни. Личната история на Джим Стрийт повлияват върху преценката му по случая, докато Хондо и Нишел се сблъскват заради различните си духовни убеждения, особено след като родителите на Нишел го посещават и повдигат духовни въпроси, свързани с бъдещото им дете.

В епизод 11 от шести сезон на сериала, озаглавен „Изкупление“, екипът на „Специален отряд“ се присъединява към съвместна работна група с ФБР, за да разследва взрив на кола, свързан с терористична група, планираща атака срещу Лос Анджелис.

Епизодът изследва и трагична случка в миналото на Дийкън, която хвърля светлина фундаменталната роля, която вярата играе в живота му.

Редактор: Боряна Димитрова