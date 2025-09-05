В епизод 12 на сериала, озаглавен „Пристрастени“, екипът „Специален отряд“ преследва въоръжен мъж, който търсещ отмъщение заради смъртта на брат си, започва стрелба по различни центрове за рехабилитация. Защо стрелецът държи персонала отговорен за предозирането и смъртта на брат си и ще успеят ли да го неутрализират?

Междувременно Дийкън и Ани са на различни мнения за участието на дъщеря им Лила във футболния отбор, а контрастните им родителски модели на възпитание ще доведат до неочаквани последствия за детето им…

Eпизод 13 на сериала, озаглавен „Лъвският дял“, се фокусира върху отмъстителен акт, свързан със спорно историческо придобиване на земя в Лос Анджелис, поставяйки командир Хикс в центъра на криза, която пренася миналото му в наши дни.

Не пропускайте развръзката на случаите в двата поредни епизода на криминалния - екшън сериал „Специален отряд“ тази вечер от 22.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова