Публиката ще се наслади на грандиозно музикално шоу с едни от най-популярните български изпълнители тази вечер в парк „Казармите“
След поредица концерти в най-големите градове на страната Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 продължава своята мисия – да зарежда публиката с музика, позитивни емоции и незабравими преживявания. Довечера Севлиево ще се превърне в сцена на едно от най-очакваните музикални събития на годината.
Севлиево: Предпоследна спирка на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025
Сред звездите на вечерта са най-разпознаваемите и обичани млади звезди у нас. Една от тях е Тита, която поздрави феновете и ги покани да се забавляват заедно с нея на концерта тази вечер в Севлиево и на 13 септември в София.
„Аз съм Тита и с радост искам да съобщя, че ще очаквам всички на турнето на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 тази вечер в Севлиево в парк „Казармите“. А след това продължаваме на 13 септември в София на паркинга на „Арена 8888 София“. Нямам търпение. Елате да се забавляваме заедно.“
NOVA е медиен партньор на събитието.
