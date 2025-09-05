След поредица концерти в най-големите градове на страната Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 продължава своята мисия – да зарежда публиката с музика, позитивни емоции и незабравими преживявания. Довечера Севлиево ще се превърне в сцена на едно от най-очакваните музикални събития на годината.

Севлиево: Предпоследна спирка на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025

Сред звездите на вечерта са най-разпознаваемите и обичани млади звезди у нас. Една от тях е Тита, която поздрави феновете и ги покани да се забавляват заедно с нея на концерта тази вечер в Севлиево и на 13 септември в София.

„Аз съм Тита и с радост искам да съобщя, че ще очаквам всички на турнето на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 тази вечер в Севлиево в парк „Казармите“. А след това продължаваме на 13 септември в София на паркинга на „Арена 8888 София“. Нямам търпение. Елате да се забавляваме заедно.“

NOVA е медиен партньор на събитието.

