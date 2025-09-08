„Специалният отряд“ ще си сътрудничи с отдела за тежки престъпления в опит да спаси изчезнал полицай под прикритие.

Виктор Тан се опитва да преодолее края на брака си, но е отстранен след като се сбива в бар. Хондо се съмнява, че това е правилното решение, но Тан смята, че заслужава наказанието. Изпратен е да работи зад бюро, а перспективите му за повишение са сериозно компрометирани.

Командир Хикс предлага на офицер Пауъл място в екипа на Рокър, но Стрийт ѝ помага да осъзнае, че трябва да остане в екипа на „Специален отряд“.

Редактор: Боряна Димитрова