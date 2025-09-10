-
Денят на патрула събира новите и старите членове на екипа на „Специален отряд“
Отвличане от приют за бездомни и терористична заплаха в „Специален отряд“
Изгубена пратка с наркотици и серия от престрелки вдигат на крак екипа на „Специален отряд“
Шах и мат в „Специален отряд“
Обир и скрити диаманти изправят на крак екипа на „Специален отряд“
Томас и Хигинс спасяват отвлечена жена в „Магнум“
Гледайте шестнадесети епизод от хитовата криминална поредица тази вечер в 22.30 ч. по NOVA
Епизодът на „Специален отряд“ се фокусира върху опасен заговор за нападение срещу бивши американски военни, след като класифицирана информация попада в грешни ръце.
Екипът на „Специален отряд“ трябва да се състезава с времето, за да предотврати извършването на атаките от убийците.
Междувременно Лука е изправен пред трудната задача да се грижи за болен член на семейството.
Не пропускайте шестнадесети епизод от хитовата криминална поредица тази вечер в 22.30 ч. по NOVA.
