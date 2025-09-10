Епизодът на „Специален отряд“ се фокусира върху опасен заговор за нападение срещу бивши американски военни, след като класифицирана информация попада в грешни ръце.

Екипът на „Специален отряд“ трябва да се състезава с времето, за да предотврати извършването на атаките от убийците.

Междувременно Лука е изправен пред трудната задача да се грижи за болен член на семейството.

Не пропускайте шестнадесети епизод от хитовата криминална поредица тази вечер в 22.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова