В епизода на сериала тази вечер екипът на „Специален отряд“ си сътрудничи с ФБР, за да залови известен беглец.

Междувременно Хондо и Нишел научават нещо ново, свързано с бременността на Нишел.

Екипът разследва и бащата на Нишел, чиито минали връзки водят до опасна конфронтация с беглеца.

Не пропускайте седемнадесети епизод от хитовата криминална поредица тази вечер в 22.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова