Нов шокиращ обрат в най-екстремното риалити “Игри на волята” доведе до шест номинирани състезатели още в първата седмица на надпреварата. По време на двата номинационни съвета тази вечер, водещата Ралица Паскалева изненада застрашените племена с новината, че ще трябва да номинират по цели трима воини от своите редици.

Първи край огъня застанаха Завоевателите, които завършиха последни в битката за спасение вчера. След разгорещени дебати между съплеменниците, инфлуенсърката Гергана, бизнес дамата Александра и брокерът Йордан получиха най-много отрицателни гласове. Възникналият по време на съвета спор между мениджъра на таланти Тянко и капитана Ивайло пък продължи и след завръщането на отбора на Брега на отчаянието.

Лечители и Феномени влизат в сблъсък за спасение в “Игри на волята”

Втората номинационна битка противопостави безгрешното до момента племе на Лечителите и обитателите на Стопанството - Феномените. Двата отбора се изправиха един срещу друг в напрегнато морско съревнование с голям залог - спасение. Зелените успяха да постигнат доминираща победа над своите опоненти, като най-впечатляващо се представи волейболистката Карина.

Неуспехът за Феномените ги отведе на втория племенен съвет за вечерта. Там единодушно бе решено, че най-голяма вина за незадоволителната игра носят новодошлата Мартина, аниматорът Калин и актрисата Наталия, която отбеляза единствената точка за отбора в днешното съревнование.

Лечителите продължават победната си серия в “Игри на волята”

Утре на Арената в Дивия север предстоят първите индивидуални сблъсъци. Тримата капитани Дино, Ивайло и Александър ще премерят сили в епична капитанска битка. Междувременно Победителите ще изпратят трима от своите герои, които ще опитат да извоюват предимства за бедстващите на Блатото.

Редактор: Боряна Димитрова