В епизода на сериала тази вечер екипът разследва обир на брониран камион, който завършва с насилствена смърт и отвежда спец полицаите към търсене на откраднати безценни бижута.

Става ясно, че откраднатите бижута са в имперска руска кутия за пури. Сервитьорката Амбър Морган се оказва дъщеря на осъдения убиец Алексей Роман, който търси кутията за пури.

Междувременно Хондо се подготвя за посещението на майка си, докато Стрийт се сблъсква с неразрешеното минало на починалия си ментор и бивш приятел Купър.

Не пропускайте осемнадесети епизод от хитовата криминална поредица тази вечер в 22.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова