„Специален отряд“ осуетява опасен заговор
Денят на патрула събира новите и старите членове на екипа на „Специален отряд“
Отвличане от приют за бездомни и терористична заплаха в „Специален отряд“
Изгубена пратка с наркотици и серия от престрелки вдигат на крак екипа на „Специален отряд“
Шах и мат в „Специален отряд“
Обир и скрити диаманти изправят на крак екипа на „Специален отряд“
Гледайте осемнадесети епизод от хитовата криминална поредица тази вечер в 22.30 ч. по NOVA
В епизода на сериала тази вечер екипът разследва обир на брониран камион, който завършва с насилствена смърт и отвежда спец полицаите към търсене на откраднати безценни бижута.
Става ясно, че откраднатите бижута са в имперска руска кутия за пури. Сервитьорката Амбър Морган се оказва дъщеря на осъдения убиец Алексей Роман, който търси кутията за пури.
Междувременно Хондо се подготвя за посещението на майка си, докато Стрийт се сблъсква с неразрешеното минало на починалия си ментор и бивш приятел Купър.
Не пропускайте осемнадесети епизод от хитовата криминална поредица тази вечер в 22.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
