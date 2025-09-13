Първа елиминационна битка за сезона очаква номинираните участници в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Тежко и многокомпонентно трасе ще стои на пътя на спасението, а един ще се прости с мечтата за победа в състезанието още в началото на своето приключение в Дивия север.

Преди решаващия сблъсък застрашените Калин и Мартина от Феномените и Гергана, Александра и Йордан от Завоевателите ще вземат участие в първия по рода си Съвет на осъдените, където ги очаква водещата Ралица Паскалева. Там те ще участват в съревнование със съдбата, което може да им донесе неочаквана награда или да ги изправи пред сериозни предизвикателства.

Кой ще е първият, напуснал Арената и какви тайни и обрати крие Съветът на осъдените, ще разберете в премиерния епизод на “Игри на волята” довечера. Не пропускайте и специалния епизод на екстремното риалити утре вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова