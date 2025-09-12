Дългоочакваните индивидуални сблъсъци на Арената в седмия сезон на “Игри на волята” започват тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Тримата капитани на Лечителите, Феномените и Завоевателите ще се изправят един срещу друг в безмилостна и многокомпонентна битка, която ще тества тяхната издръжливост, бързина и търпение. Победителят ще бъде дарен с огромна власт, но как ще реши да я използва?

Мартин и Раду – на кое от племената симпатизират и имат ли вече фаворити в новия сезон на „Игри на волята“?

Индивидуално представяне очаква и бедстващото племе на Победителите. Обитателите на Блатото ще имат възможност да изпратят трима от своите герои, които да излязат на битка със съдбата, като от всеки от тях ще зависи каква ще бъде участта на Червените оттук нататък.

Освен на бойното поле, нажежени страсти ще се разразят и в териториите на трите отбора. Вчерашните номинации ще оставят трайна следа в съзнанието на Сините и Жълтите, където неразбирателствата ще продължат да се трупат. Междувременно в лагера на Зелените недоверието между мъжете и жените ще нарасне, а чисто нов съюз може да преобърне ситуацията в Резиденцията.

Изненадващ обрат доведе до шест номинации в “Игри на волята”

Гледайте следващия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” 6 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Редактор: Боряна Димитрова