„Като започнем оттам, че мотото на сезона е „Всичко е различно“. Видяхме наистина феноменален каст. Събрани са съвсем различни типажи хора и племена. Доктори, феномени, победители, завоеватели. Видно е, че няма да им е толкова лесно да живеят заедно. Освен това са много добре подготвени физически“, коментира старта на сезона Раду.

Мартин, от своя страна, споделя, че има играч, който вече му е направил приятно впечатление още от първата седмица на предаването. „Това е Калин, изглежда ми доста здрав.”

Според Раду тази година всички участници в екстремното риалити са влезли във формата с тактика. „Но нещата в този сезон са различни и тактиката трудно може да бъде напълно приложима. Например, вчера видяхме в Игрите „цар футбол“ с елементи на борба. Как да се подготвиш за това? Чака ни много интересен сезон. Имах привилегията да изгледам цялата седмица, защото участвах в подкаста „След Игрите“ и ви гарантирам, че следващите епизоди са страхотни.“

„На мен лично ми се иска да коментирам синия отбор – на Феномените. Симпатизирам им най-много и ми направиха най-силно впечатление. Може би бих се изкефил, ако играех сега, да попадна при тяхното племе. Всички са леко чалнати в главата. Хареса ми как си правят духовните практики. Само Ръждавичка е с коренно различно мнение от останалите. Натурално тя много се пали и иска битка. Дразни се, когато останалите си говорят, че са справили добре в дадена битка на Арената, а в действителност са допуснали много грешки. Според мен ѝ се иска да се по-критични и по-големи реалисти.“

Според миналогодишният шампион Мартин новите участници в никакъв случай няма да подценят социалната игра. „Виждал съм доста от участниците да се подготвят при Михаела, при Фифо или при Гешев.“

Раду признава, че симпатизира на зеления отбор – Лечители. „В този отбор наблюдаваме много силни характери и личности. Д-р Петров, неврохирургът, ми спечели уважението. В професията си той зависи най-вече от себе си и в един от епизодите го сподели пред съотборниците си. Това може и да му попречи в Играта. Д-р Пекин и д-р Коеджикова също са страхотни. Дино е душата на компанията. Но това, което видяхме – разделението им в различни коалиции, за мен е т.нар. проклятие на Резиденцията. Имат достатъчно стаи, в които да се отделят и да ги заформят. Видя се, че д-р Петров е мислещият играч, който ще води коалицията. Но и момичетата не са за подценяване. Нито Карина, нито Моника, а да не говорим за д-р Пекин и за д-р Коеджикова.“

„Ако в отбора на Лечителите влезе жена и успеят да я присъединят към своята коалиция, д-р Петров е първият, който ще махнат от отбора“, разсъждава Мартин.

Отборът на Завоевателите, които си извоюваха Плажа, считат Александра за слабото звено в редиците им. „За самата нея е изпитание да бъде там. Не смятам, че в живота е попадала в подобна ситуация. Вижда се не само при нея. Момчетата засега държат позиция. Но се изнервят заради глада“, сподели впечатленията си Раду.

В племето на Завоевателите в изминалите епизоди се разрази конфликт между Ивайло и Тянко. Според Раду желанието на Тянко е да направи коалиция с момичетата. „Той си ги привика и им каза за кого мисли, че трябва да гласуват. Не му се получи и това го изнерви.“

Мартин припомни, че във визитката на Тянко, той се определя като „стратег“, който ще манипулира останалите и ще дърпа конците. „Подразни го, че още от първия път не му се получиха нещата. Номинацията, която получи от капитана на племето, го жегна.“

Според панелистката Лора Капустина Тянко умишлено е направил скандал в опит да детронира Ивайло от капитанското място. „Акцентира върху това, че Ивайло няма такива силни лидерски качества и че самият той не е гласувал за него.“

Редактор: Боряна Димитрова