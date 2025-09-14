В студиото на „Събуди се“ Мартина призна, че не се чувства добре като първия отпаднал участник от най-екстремното риалити. „Яд ме е за доста неща, но явно така е трябвало да стане. Продължаваме напред. За мен беше чест, че участвах във формата. Доста хора искаха да станат част от него, но малцина стигнахме дотам. Бих променила някои неща в играта си, ако имах тази възможност. Не бих разчитала толкова много на физическите си умения. Трябваше да се подготвя по-добре психологически. Трябваше да упражня повече точността си, но нямах времето за това. А и, както казах в подкаста „След Игрите“, аз по-скоро отидох там на спортно състезание. Определено не съм майстор в интригите. А няма как само с физическа подготовка да стигнеш напред. Предаването е многопластово и трябва да си подготвен на много фронтове.“

Павел Николов: Това е най-силната първа седмица в историята на „Игри на волята”

Според Мартина има шанс жена да спечели формата, но „ако си изиграе картите много добре“. „И, ако на финала се падне битка, в която да има повече баланс или пъзели. Тогава има шанс. Но би било много много трудно. Жените сме по-емоционални и това ни пречи в даден момент.“

Мартина е преподавател по английски и математика. Има собствена школа и споделя, че след Игрите ще продължи да се занимава с педагогика. „Освен че преподавам, съм и собственик на бизнеса. Така че със сигурност ще продължа дейността си.“

Педагожката Мартина Луканова напусна първа “Игри на волята” 7

Мартина е категорична, че след излизането си ще продължава да гледа „Игри на волята“. „Много ми е интересно какво е станало след като напуснах. Надявам се, че някой от моя отбор е спечелил. Моите фаворити са Мартина Гордиенко, Калин и Лапунов.“

Редактор: Боряна Димитрова