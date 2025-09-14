В епизода на сериала тази вечер екипът е изправен пред трудната задача да идентифицира похитители, които държат семейството на затворнически пазач за заложници. Самият пазач е поставен под силен натиск и е принуден да убие своя началник, като го прегази с кола. За щастие опитът му е провален и колегата му е само ранен.

По-късно става ясно, че той е принуден да действа, за да защити отвлеченото си семейство. Екипът на Хондо открива, че за похищението е виновна бивша затворничка, която е готова на всичко, за да получи своето отмъщение.

Междувременно Тан се оказва в затруднено положение, изправен пред вземането на сериозно лично решение.

Не пропускайте деветнадесети епизод от хитовата криминална поредица този понеделник вечер в 23.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова