След поредица от жестоки домашни обири, в епизода на сериала тази вечер, екипът на SWAT се налага да спре похитители, които насочват атаките си към възрастни жертви. Специалните части са по петите на въоръжен мъж, който атакува рехабилитационни центрове и хора, които той смята за отговорни за смъртта на брат си.

Също така, дългогодишният приятел на Хондо и бивш командир на отряда на морската пехота, Дани Райт, се обръща към него за помощ, когато дъщеря му изчезва.

Междувременно Дийкън е хванат неподготвен, когато съпругата му Ани взема решение за отглеждане на деца, което има неочаквани последици за дъщеря им.

Не пропускайте двадесети епизод от хитовата криминална поредица този вторник вечер в 23.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова