В епизода на сериала тази вечер, екипът на SWAT обединява сили с агентите на DEA, за да проведе мащабна нарко операция. Агентите разбират, че градът е окупиран от картела Замора, който застрашава многобройни животи. Те залавят Шорти, който е по-малкият брат на гангстера Маркос Гузман. Бившият гангстер и брат му се опитват да помогнат на бременната си братовчедка Мюриел, която се опитва да избяга от опасна среда и да започне нов живот в Охайо.

Маркос се съгласява да помогне на специалните агенти да заловят бандитите, но в замяна иска да помогнат на него, Мюриел и Шорти да изчезнат от града. Шорти обаче не е освободен от ареста, защото полицията проследява огнестрелно оръжие, използвано при грабеж преди няколко години, до него. Докато уточняват подробностите, Шорти, който е в затвора, е намушкан от друг затворник и е убит.

Редактор: Райна Аврамова