В епизода на сериала тази вечер, екипът на SWAT обединява сили с агентите на DEA, за да спре безмилостен картелен бос, който води война по улиците на Лос Анджелис, докато отмъщава на убийците на сина му.

Санчо Замора е изградил истинска империя за разпространение на наркотици от Мексико, но след като разбира за убийството на сина си и наследника му, той започва истинска война по улицита на Лос Анджелис. Градът е окупиран от картела Замора, който застрашава многобройни животи.

