Минути преди официалното начало на Big Brother психологът Ани Владимирова и продуцентът Краси Ванков от студиото на „Събуди се“ споделят какво да очакват зрителите на NOVA от хитовото риалити.

„Едно от най-важните неща, които трябва да направим, е да изненадаме аудиторията, затова съществена част от подготовката е пазенето на тайната кои са участниците, които ще влязат тази вечер. Не е лесна задача, но се радвам, че успяваме да я запазим, за да можем да я предложим на зрителите по най-вкусния начин от 20.00 ч. тази вечер.“, категоричен е продуцентът.

„Толкова много години сме били в кастинга на този формат и винаги се е говорило за Big Brother като за една изкуствена среда, в която ще влязат едни хора и ще ги ошашавим. Но се оказа, че животът извън Къщата на Big Brother е доста по-изкуствен – имаме fake профили, отчуждение, разделение между поколенията, конспиративни теории. Хората са в ситуация да не знаят кой кой е, да очакват неочакваното и да имат усещането, че някой им дърпа конците постоянно. Сега ще съберем тези различни хора, които поляризираното общество – по пол, сексуалност, образование, наука, езотерика и всичко, което ни разделя. Ще ги затворим вътре и ще видим стратегиите и убежденията ми. При кризи ще включват или ще падат защитите им. Ще наблюдаваме както конфликтите, така и допирните им точки. От изкуствената среда навън, ще видим една автентична среда вътре в Къщата на Big Brother“, разяснява какво да очакваме психологът Ани Владимирова.

Краси Ванков разказва, че участниците вече са изолирани в хотел, както формата предполага. Нямат достъп до телефони или социални медии и това започва да генерира в тях огромно напрежение. Дори е имало коментар от участник, който добре познава правилата на Big Brother, че взимането на телефона му е нехуманно. Ако във външния свят участниците са обградени от всякакви неща, вътре в Къщата на Big Brother ще разчитат само на реалния си интелект.

„Страшно много желаещи имаше да участват в Big Brother и съм изненадана, че този път типа хора които дойдоха не бяха стандартния – маргинали, обикновени или различни хора, а имаше образовани и сериозни хора. Хората искат да избягат от зависимостите, а в същото време се страхуват от това нещо. Има човек, който влиза защото в живота му има токсичен човек, от когото търси вид публична защита. Това показва уязвимостта му. Медиите се оказват най-сериозната защита за момента. Хората искат да покажат публично кои са те в реалността. Имат усещането, че никой не ги познава, не им отделя време и не ги чува какво говорят. Влизайки вътре в Къщата, близките ми могат да ги опознаят чрез Big Brother. Животът ни раздели, ние сме много отчуждени и самотни, затова гледайте, защото всичко ще се случва тук и сега. Никой не знае какво ще донесе живота на тези хора, както и на нас самите“, разказва Ани Владимирова.

„Всички, които влизат искат да стигнат до финала безусловно и искат да спечелят. Такъв е и Марио, който спечели миналата година и продължава бизнеса си. Ако влиза само, за да провери себе си, това не е достатъчна мотивация, за да изпълнява задачите на Big Brother. Това е единственото шоу, в което не се изискват специфични умения, да пееш, танцуваш и други – трябва да бъдеш себе си! Велико е това предаване, защото показва сблъсък на характери, убеждения и усещания на хората, с тези на другите хора. Трябва да намерят общ тон и език, за да общуват и оцеляват. Стартираме тази вечер в 20.00 ч., а първият епизод е във вторник. Всяка седмица от вторник до петък зрителите могат да гледат социалния експеримент от 22.00 ч. по NOVA, а лайфа или изгонването на поредния съквартирант ще е в събота от 21.00 ч. Очаквайте невероятни и изненадващи събития“, каза Краси Ванков.

