Новият зрелищен сезон на Big Brother стартира тази неделя, 21 септември от 20.00 ч. в ефира на NOVA. Водещи на формата отново са Алекс Богданска и Башар Рахал, които специално за „На кафе“ разкриват повече подробности за голямото предизвикателство - популярния, телевизионен, социален експеримент. Те разкриват, че се очаква риалитито да е много цветно и забавно, като в него ще влязат 15 участника от различни етноси. Освен забавлението, предаването изважда на преден план много сериозни теми, които вълнуват цялото общество.

„Няма да останем социално безотговорни този сезон, защото това, което знам е, че всеки епизод ще разглеждаме важни теми, ще имаме интелигентни коментатори и очаквайте много изненади“, разкрива повече детайли Александра Богданска.

„Заложили сме всичко на двете най-важни качества – нейният акъл и моята красота“, допълва Башар Рахал.

Зрителите отново ще могат да гласуват безплатно през платформата NOVA PLAY, но също така ще могат да определят реда в къщата, новите мисии и всичко, свързано с живота на участниците.

Big Brother идва още по-цветен на 21 септември по NOVA

Башар Рахал, който има малко бебе на 4 месеца, разказва, че се чувства различно в сравнение с предишните деца. За него бащинството му сега е някакъв вид тест за толерантността му. Като млад баща е бил силно ангажиран с много различни неща и детето е било като даденост, докато в настоящия момент няма нищо по-важно от детето му и иска да прекарва колкото е възможно повече време с него.

Алекс Богданска споделя, че за втора година е гост на кино фестивала във Венеция, за който се е подготвяла два месеца предварително. За нея е било важно да се представи добре и запомнящо се на дефилето, затова е доволна, че е успяла да потисне емоцията и притесненията си, и да премине достойно на червения килим. Разказва, че организацията е била безупречна и изчислена до минута, а хотелите, улиците и дори храстите са били ребрандирани специално за фестивала.

Башар Рахал признава, че е горд от работата си в театралната школа, от която 7 деца са приети за обучение в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Предстоят кастинги за влизане в школата на 28 септември, а новата година започва на 1 октомври. В школата приемат тийнейджъри от 14 до 25 годишни младежи. За дванайсета поредна година започват този процес и с желаещите се занимават общо 4-ма преподаватели. Целта на школата според него е не всички участници да станат актьори, а по-скоро е щастлив, че те се превръщат в смислени хора.

