Тази събота зрителите на „Ничия земя“ ще могат да видят обещаното продължение на историята на селския кмет на Вакарел Ангел Павлов, който създаде доброволчески отряд за гасене на пожарите, собствен социален канал за призиви към съселяните и собствен инициативен комитет от почитатели, които да се регистрират на настоящ адрес.

„Ничия земя“: Един необикновен кмет в мрежата (ВИДЕО)

Продължението е свързано не само с разбиранията му за стопанисване на занулена откъм бюджет община, но и с истинското му желание да възроди патриотизма и отговорността на хората. Кметът ни води при боклука, при погребенията, при данъците и при народното възприемане на всичко това. Героят е същият, темите са други. Вакарел и местата като него с всичките изпитания да съществуваш като село у нас.

