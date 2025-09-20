-
„Топлофикация София“: Спирането на топлоподаването в „Дружба 2” няма да бъде за целия период от 90 дни
-
Голям пожар край Горнослав, спряно е електричеството над Асеновград (СНИМКИ)
-
Спортни новини (20.09.2025 - обедна емисия)
-
Ремонт за над 200 хил. лв. в училище в „Княжево“ предизвика недоволство
-
Кибератака наруши работата на няколко големи европейски летища
-
Аня Пенчева и Весела Бабинова за пиесата „Код Жълто”
Ангел Павлов буквално „взриви” социалните мрежи в последните месеци
Екипът на „Ничия земя“ ни среща с един необикновен кмет – кметът на Вакарел. Може би много от вас вече задочно го познават, защото Ангел Павлов буквално „взриви” социалните мрежи в последните месеци.
„Ничия земя”: Селото без кражби и престъпления, в което цари ред и дисциплина (ВИДЕО)
Вероятно над 1 млн. души са попаднали на поне един от неговите призиви, създадени заради безизходицата, безводието и пожарите. Но пък откровено! Не щади нито управляващите, нито избирателите.
Той организира доброволци и събития, за да събира средства за болни деца, приятели за добрите си каузи. Има бюджет от нула лева, но знае как да мотивира дори най-немотивираните хора да участват в проектите му за почистване, за пестене и за гасене.
Цялото предаване гледайте във видеото.
Последвайте ни