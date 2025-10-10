Вълнуваща и оспорвана елиминационна битка ще приветства Арената на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Теодор-Чикагото и Гордиенко от Феномените и Йоана и Мирослав от Завоевателите ще излязат на бойното поле в Дивия север, за да защитят мястото си в надпреварата.

Истинска изненада обаче ги очаква непосредствено преди старта на съревнованието - те ще трябва да се състезават не индивидуално, а отборно - разделени по двойки. По-добрите ще продължат участието си в голямата игра, а загубилите ще напуснат Войната на племената.

Междувременно изгнаниците от Блатото ще се съберат около огъня за поредния Съвет на мъртвеца. Там новодошлите Георги и Гизем ще бъдат защитени с имунитет, а един измежду Карина, Радостина и Недялко ще се сбогува с мечтата си за победа завинаги.

Не пропускайте новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова