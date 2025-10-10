Едни от най-колоритните бивши участници от най-екстремното риалити гостуваха в студиото на „На кафе“, където заедно с Гала и Георги Блажев споделиха своите впечатления от коалициите и стратегиите, приятелствата и предателствата, които излизат на преден план в новия сезон на формата.

Според Денислава в настоящия формат на „Игри на волята“ е невъзможно човек да си изгради предварителни стратегии. „Ти самият не знаеш къде ще попаднеш и какво ще ти се случи.“

Новата звездна двойка бивши участници от „Игри на волята“ Светлин и Ваня Запрянова също споделиха своите впечатления от сезона и разкриха как е пламнала любовта помежду им.

„Аз се опитвам по всякакъв начин да предразположа гостите си, така че да не им показвам лични пристрастия. На първо място аз съм фен на предаването. Гледам го с интерес, освен като задължение, за да мога да се подготвя за своите гости. Хубаво е гостите ми да могат да си кажат това, което им е на сърцето, защото 24/7 се снима, не може всичко да се покаже на екрана пред зрителя. И остават много неща, които не е имало възможност да бъдат видени“, споделя Ваня Запрянова.

„Първото ни запознанство с Ваня беше по време на снимките на подкаста след отпадането им от Игрите. После продължихме комуникацията, започнахме да тренираме в една и съща зала. Но най-много ни сближи една фотосесия, която ѝ бях предложил да направим“, разкрива Светлин.

„Жоро-Шопа е един от моите фаворити. Супер физически подготвен, но очевидно се е подготвял и психологически“, споделя Краси Дунев.

Според Ваня, ако се разглежда цялостната игра на Жоро, той сам си е постелил ситуацията, в която е попаднал. „Опитваше се да играе на всички възможни фронтове, с обещания към различни играчи поотделно. В един момент това няма как да се не се усети. Няма как да се прикриеш, независимо на коя локация си. Дори и да не си чул разговора, е ясно, че нещо се крои. Всичко излиза наяве и според мен той тъчеше на много станове едновременно.“

„Аз мисля, че той просто е длъжен да опита да направи нещо, дори да знае, че няма полезен ход. Защото не е сигурен дали пък няма да му се получат нещата“, разсъждава Денислава.

„Вижда се, че тези стратегии в един момент рухват с гръм и трясък. Например във вчерашния епизод видяхме една добре сформирана коалиция, в която се започнаха едни предателства. Стана тотално мазало“, сподели мнението си Георги Блажев.

„Да се подготвиш добре за социалната игра е различно от това да се подготвиш физически. В социалната игра, каквито и планове да си правиш, всичко може да тръгне съвсем в различна посока. Мотото на „Игри на волята“ тази година е „Всичко е различно“ и всичко постоянно се променя“, коментира Светлин.

„Хората, които излизат от локации, подобни на Блатото, са направо кръвожадни. Оправдавам ги, защото съм била на такава локация. Ужасно е, но не бива да се влиза директно с бутонките. Хубаво е да се огледаш, да видиш кой накъде се е настроил и тогава да действаш. Йоанна си е казала, че влиза в племето като бушон и затова действа по този начин“, сподели Денислава.

Лечители срещу женската коалиция

„Дино е чист и прям човек. Казва си нещата. За съжаление, доктор Петров излезе от предаването. Племето го прати на битка и той загуби. Щеше да им бъде необходим. Физически не беше на супер ниво, но си е мъж и е здрав и щеше да им помага“, разсъждава Краси Дунев.

Според Денислава д-р Пекин е много хитър играч. Знае отлично къде се намира и какво прави. Всеки неин ход е напълно изчислен.

Раздор в племето на Феномените

„В началото Гордиенко даде заявка за много силен физически играч. Бях очарован, но за съжаление, дали има контузия или е нещо друго, но не се справи със стената. Лошото е, че не осъзнава и казва, че е най-добрата. Поведението ѝ не е ок. На мен ми направи впечатление, че като спортист тя тотално се отказа пред стената“, споделя Дунев.

Светлин, от своя страна, разказва, че той е човекът, подготвял Гордиенко за „Игри на волята“. „Тя се занимава с муай тай, а този спорт изисква повече сила в краката. Когато дойде при мен, тренираше по два пъти на ден, но действително се натоварваше най-вече, когато упражненията бяха свързани с ръцете. Това ѝ е слабото място. А лошото е, че в Игрите огромна част от изпитанията изискват добър захват. Предупредих я, че трябва да внимава и да гледа да минава тези препятствия от първия път. Чисто за характера ѝ не мога да кажа какъв човек е.“

